Кеті Перрі показала новий кліп на Гаваях: дивіться яскраве відео

Кеті Перрі випустила новий кліп на трек Harleys In Hawaii, у якому перевтілилась у байкерку. Приємна музика і не менш атмосферне відео. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Американська поп-зірка Кеті Перрі потішила фанатів новою відеороботою на пісню Harleys In Hawaii, яка вже встигла стати хітом.

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За лічені години ролик зібрав понад 1,5 млн переглядів, а все тому, що яскравий кліп показує яскравий відпочинок на Гаваях. Мотоцикли, байкери, караоке та неймовірні види на побережжі – здається, Кеті знає, як підкорити серця шанувальників.

Katy Perry - Harleys In Hawaii, дивитись кліп онлайн:

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