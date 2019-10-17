Антитіла – Буде син: дивіться новий кліп з архівними відео родини Тополі

Гурт Антитіла випустив атмосферний кліп на пісню "Буде син", який поєднує історії двох родин, серед яких і Тараса Тополі. Тому в ролику можна побачити архівні записи фронтмена. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Антитіла потішили шанувальників затишним кліпом "Буде син", в основі якого лежать справжні історії родин Тополі та Шнейдерісів. Саме останні дозволили перетворити виноробне господарство і виноградники у чудові локації для зйомок. Батько Євген Шнейдеріс зробив з хобі справу життя та залучив до неї всю родину.

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А от Тарас Тополя з дружиною Alyosha та синами зіграли у відео самих себе, доповнивши картинку архівними сімейними записами з важливих моментів життя. Тут можна побачити чимало особистого, адже сім'я фронтмена Антитіл не надто публічна. Однак, як зізнається сам Тарас Тополя, пісня стала для нього своєрідною автобіографією, адже саме в Карпатах він почав зустрічатись з Оленою, а зараз у них вже є двох маленьких синів.

"Чому історія з виноградниками? Тому, що ми з дружиною маємо добру традицію сідати ввечері за келихом хорошого сухого вина і говорити про все. Коли я побачив ці прекрасні виноградники, цю локацію і дізнався історію родини, яка вирощує цей виноград, запропонував команді Антитіл виїхати туди і зняти там хороше, тепле родинне відео про те, як вся сім’я працює у своєму господарстві заради того, щоб створити щось разом. Історія вдалася. Відео вийшло таким, яким ми його запланували, ну і звичайно ж не обійшлося без справжніх відеокадрів із нашого сімейного архіву, яких так само дуже багато в цьому відеокліпі. Вирішили зняти своїх дітей і поділитися сімейним відео, бо повторюся, пісня великою мірою автобіографічна. З синами працювалося легко. Вони вели себе добре, підтримували нас і майже не вередували", – поділився Тополя.

Дивитися онлайн кліп Антитіла – Буде син:

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