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Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину

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що раніше носили українці - фото 1
що раніше носили українці

У рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас автентичні назви українського народного вбрання, яке раніше носили наші предки. Закарбуйте собі у пам'яті ці традиційні предмети гардеробу українців!

Українки прикрашали свої шиї пацьорками та намистами, розшивала сорочки візерунками та квітами, шили одяг для себе та усієї родини, а ще вишивали рушники на всі свята та випадки. Одяг був різноманітний та кожен елемент мав свою назву. Дивіться далі, який вигляд мала українська традиційна одежа та як її називали.

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10 речей, які вдягали українці:

Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину - фото 494561
  • Чоботи "Кондури" одягали й на весілля та великі свята, виготовляли їх зі шкіри та металу.
Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину - фото 494566
  • Капелюшиня – спеціальний весільний головний убір. Для цього зразка використали солому, папір, бісер та ковиль.
Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину - фото 494565
  • Чепрага – це різновид прикрас у гуцулів. Їх використовували для застібання намиста або кріплення елементів одягу чи поясів. Вони виконували захисну функцію, попри те, що й естетичну.
Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину - фото 494563
  • Кептар потрібен був для того, щоб захищати власника від холоду, адже по суті це пращур сучасної безрукавки на овчині.
Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину - фото 494568
  • Запаска – це два шматки сукна різної ширини. Їх одягали зверху довгих сорочок. І не плутайте їх зі спідницями.
Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину - фото 494569
  • Плахта – це незшита поясна частина жіночого українського одягу. Їх підперізували, щоб вони трималися. Часто плахту і запаску плутають. Вам може здатися, що вони схожі на спідницю.
Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину - фото 494567
  • Бунда – це жіночий кожушок, який захищав власниць у холодні пори року.
Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину - фото 494570
  • Керсетка – це різновид верхнього жіночого одягу. Така собі безрукавка, яку шили в талію з кольорової тканини.
Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину - фото 494564
  • Крайка – це жіночий пояс із грубої кольорової пряжі. Переважно їх виготовляли з вовни.
Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину - фото 494571
  • Табівка – це різновид сумки. Найчастіше їх носили гуцули. По факту це шкіряна торбина з орнаментом, яку носять на ремені через плече.
Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину - фото 494572

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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