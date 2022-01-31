Керсетка, плахта, чепрага: 10 речей, які українці носили у давнину

У рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас автентичні назви українського народного вбрання, яке раніше носили наші предки. Закарбуйте собі у пам'яті ці традиційні предмети гардеробу українців!

Українки прикрашали свої шиї пацьорками та намистами, розшивала сорочки візерунками та квітами, шили одяг для себе та усієї родини, а ще вишивали рушники на всі свята та випадки. Одяг був різноманітний та кожен елемент мав свою назву. Дивіться далі, який вигляд мала українська традиційна одежа та як її називали.

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10 речей, які вдягали українці:

Чоботи "Кондури" одягали й на весілля та великі свята, виготовляли їх зі шкіри та металу.

Капелюшиня – спеціальний весільний головний убір. Для цього зразка використали солому, папір, бісер та ковиль.

Чепрага – це різновид прикрас у гуцулів. Їх використовували для застібання намиста або кріплення елементів одягу чи поясів. Вони виконували захисну функцію, попри те, що й естетичну.

Кептар потрібен був для того, щоб захищати власника від холоду, адже по суті це пращур сучасної безрукавки на овчині.

Запаска – це два шматки сукна різної ширини. Їх одягали зверху довгих сорочок. І не плутайте їх зі спідницями.

Плахта – це незшита поясна частина жіночого українського одягу. Їх підперізували, щоб вони трималися. Часто плахту і запаску плутають. Вам може здатися, що вони схожі на спідницю.

Бунда – це жіночий кожушок, який захищав власниць у холодні пори року.

Керсетка – це різновид верхнього жіночого одягу. Така собі безрукавка, яку шили в талію з кольорової тканини.

Крайка – це жіночий пояс із грубої кольорової пряжі. Переважно їх виготовляли з вовни.

Табівка – це різновид сумки. Найчастіше їх носили гуцули. По факту це шкіряна торбина з орнаментом, яку носять на ремені через плече.

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