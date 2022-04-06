Керівництво "Сільпо" попросило в Ілона Маска вантажівки Tesla Semi

Винахідник та мільярдер Ілон Маск активно підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії. Тож не дивно, що до нього звертаються інші підприємці нашої країни. Зокрема мережа супермаркетів "Сільпо".

Так, керівництво "Сільпо" звернулося до Ілона Маска. У твіттері воно попрохало мільярдера про вантажівки Tesla Semi.

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У "Сільпо" зазначили, що Україна переживає проблеми з паливом. А неможливість заправити вантажівки залишить багатьох людей в країні без їжі. Тож електровантажівки Tesla були б дуже помічними.

Постійні бомбардування росіянами українських нафтових об'єктів можуть спричинити дефіцит палива в Україні. Немає палива – немає їжі. Готовий протестувати та спробувати Tesla Semi якнайшвидше, – йдеться у дописі.

Ілон Маск ще не відреагував на прохання компанії. Водночас під публікацією з'явилося безліч коментарів. У деяких з них користувачі мережі просять Маска відправити Путіна в космос.



"Сільпо" просить Ілона Маска про вантажівки Tesla Semi / Фото vctr.media

Якщо ви пропустили, то в Україні вже працює супутниковий інтернет Starlink. Так, ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попрохав Маска надати термінали. Підприємець довго не зволікав, відправивши першу партію. Після цього до нашої країни завезли ще кілька.

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