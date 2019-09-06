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Кенсінгтонський палац представив офіційне фото дітей принца Вільяма у шкільній формі

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Королівська сім'я принца Вільяма - фото 1
Королівська сім'я принца Вільяма / instagram

Кейт Міддлтон і принц Вільям у четвер, 5 вересня, відвели своїх дітей принцесу Шарлотту і принца Джорджа в школу. На сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram з'явилися офіційні знімки королівських спадкоємців у шкільній формі.

Перший шкільний день став для принцеси Шарлотти великою і незабутньою подією. Вона познайомилася зі своєю вчителькою і вперше одягла шкільну форму. Тепер її офіційно можна називати першокласницею. Як і принц Джордж вона тепер вчиться в початковій школі Thomas's Battersea і буде вивчати мистецтво, балет, драму, інформаційні технології, французьку та інші предмети.

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Також стало відомо, що в школі її будуть називати Шарлотта Кембриджська. Як і для більшості членів королівської сім'ї прізвищем для принцеси Шарлотти стане титул її батьків герцога і герцогині Кембриджської. Так, принца Джорджа звуть в школі Джордж Кембриджський.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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