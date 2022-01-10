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Кенсінгтонський палац показав нові офіційні портрети Кейт Міддлтон з нагоди її 40-річчя

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Кейт Міддлтон - фото 1
Кейт Міддлтон / instagram

У неділю, 9 січня, свій день народження відсвяткувала герцогиня Кембріджська Кейт Міддлтон – дружині принца Вільяма виповнилося 40 років. З такої нагоди Кенсінгтонський палац випустив три нові офіційні портрети Кетрін.

Знаменитий італійський фотограф Паоло Роверсі зробив фотографії Міддлтон у Кью-Гарденс у Лондоні. Знімки будуть також виставлені у трьох місцях: графстві Беркшир, де Кейт виросла, у Сент-Ендрюському університеті, де вона познайомилася з принцом Вільямом, і на острові Англсі (розташований на північному заході Уельсу), де вони жили після весілля.

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На фото Кейт позує у стильному вбранні від бренду Alexander McQueen, який є одним із її найулюбленіших.

Для одного з кадрів герцогиня одягла атласну сукню червоного кольору та діамантові сережки із колекції прикрас 95-річної королеви Єлизавети II.

На іншому, чорно-білому фото, Кейт зняли у профіль. Позує вона у шифоновій білій сукні, а на руці – обручка з сапфіром. Крім цього герцогиня натягла сережки з діамантом і перлами, що належали принцесі Діані.

Кенсінгтонський палац показав нові офіційні портрети Кейт Міддлтон з нагоди її 40-річчя - фото 491458

Кенсінгтонський палац показав нові офіційні портрети Кейт Міддлтон з нагоди її 40-річчя - фото 491456

Кенсінгтонський палац показав нові офіційні портрети Кейт Міддлтон з нагоди її 40-річчя - фото 491457

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