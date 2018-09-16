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Кенієць Еліуд Кіпчоґе встановив світовий рекорд в марафонському бігу

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Кенієць Еліуд Кіпчоґе - фото 1
Кенієць Еліуд Кіпчоґе / ntv

Кенійський бігун Еліуд Кіпчоґе в Берліні встановив новий світовий рекорд.

Cпортсмен Еліуд Кіпчоґе пробіг марафон за рекордні 2 години 1 хвилину 40 секунд.

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"Було дуже важко бігти останні 17 км, але я до цього готувався. Я біг як Еліуд Кіпчоґе, біг свій власний марафон. Я вірив в підготовку, вірив своїм тренерам", – прокоментував Кіпчоге свою перемогу.

Cпортсмен Еліуд Кіпчоґе встановив світовий рекорд - фото 276215
Cпортсмен Еліуд Кіпчоґе встановив світовий рекорд

Кіпчоге поліпшив попереднє досягнення свого співвітчизника Денніса Кіметто 2014 року на 1 хвилину і 17 секунд.

Примітно, що в травні минулого року Кіпчоґе подолав марафонську дистанцію на трасі Формули-1 в Італії за 2 години і 25 секунд. Досягнення не зарахували, так як перед легкоатлетом їхав автомобіль, що зменшує опір повітря.

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Джерело: edition.cnn
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