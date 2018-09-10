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Українська легкоатлетка показала спекотні фото з Мальдивів

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На чемпіонаті Європи 2018 Бех завоювала "срібло" - фото 1
На чемпіонаті Європи 2018 Бех завоювала "срібло" / instagram

Спортсменка Марина Бех вразила гарячими знімками.

Українська легкоатлетка Марина Бех вийшла заміж за віце-чемпіона світу з плавання українця Михайла Романчука. Одна з найкрасивіших наших спортсменок регулярно ділиться фотографіями у соціальних мережах.

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Марина Бех також публікує фото з Мальдивських островів, де вона проводить Медовий місяць з Михайлом Романчуком. До речі, на чемпіонаті Європи 2018 Бех завоювала "срібло" з результатом 6,73 м.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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