Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото

Фотограф-самоучка показує життя та красу Кенії з висоти пташиного польоту. Зацініть!

Знайомтесь, Сем Мучаї (Sam Muchai) – талановитий фотограф, який зараз працює та мешкає у столиці Кенії Найробі. Чоловік особливу увагу приділяє зйомці з дрона, а також захопленні пейзажів та життя з висоти. Він мандрує всією країною, щоб показати її найкрасивіші місця, і у Сема це вдається. Це варто побачити!

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Джерело всіх фото: instagram.com/muchaii

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