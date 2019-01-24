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Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото

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Кенія з висоти пташиного польоту - фото 1
Кенія з висоти пташиного польоту / instagram.com/muchaii

Фотограф-самоучка показує життя та красу Кенії з висоти пташиного польоту. Зацініть!

Знайомтесь, Сем Мучаї (Sam Muchai) – талановитий фотограф, який зараз працює та мешкає у столиці Кенії Найробі. Чоловік особливу увагу приділяє зйомці з дрона, а також захопленні пейзажів та життя з висоти. Він мандрує всією країною, щоб показати її найкрасивіші місця, і у Сема це вдається. Це варто побачити!

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Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303258

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303259

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303260

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Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303262

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Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303264

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303266

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303265

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303267

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303268

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303269

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303270

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303271

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303273

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303272

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303274

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303275

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303276

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303277

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303278

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303279

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303280

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303281

Кенія з висоти пташиного польоту: ефектні фото - фото 303282

Джерело всіх фото: instagram.com/muchaii

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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