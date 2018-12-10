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Кендзьора розповів, якою мовою спілкуються у Динамо

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Тільки Назарій Русин говорить українською у Динамо - фото 1
Тільки Назарій Русин говорить українською у Динамо / nsc-olimpiyskiy

Польський легіонер Динамо Томаш Кендзьора дивується, чому гравці київської команди спілкуються російською.

Польський захисник київського "Динамо" Томаш Кендзьора розповів про те, якою мовою спілкується більшість його одноклубників.

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"Київ мені дуже подобається. І саме місто, і люди, які тут живуть. В Польщі чомусь кажуть, що тут все погано, але насправді тут все чудово. Спілкуватися мені не важко, адже я добре знаю російську мову. Українську мову я розумію, але не можу нею говорити. Можливо, з часом це зміниться. У команді більшість говорить російською, що мене здивувало, адже я знаю, яка ситуація між Росією і Україною. Питав у хлопців, чому вони не говорять українською, на що чув відповідь, що так склалося..."

"Тільки Назарій Русин говорить українською, тому що він зі Львівської області. Іноді він навіть польські слова використовує, і тоді я єдиний, хто його розуміє", – зазначив Кендзьора.

Кендзьора розповів, якою мовою спілкуються у Динамо - фото 294402
Кендзьора розповів, якою мовою спілкуються у Динамо

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Джерело: champion
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