Кендзьора розповів, якою мовою спілкуються у Динамо

Польський легіонер Динамо Томаш Кендзьора дивується, чому гравці київської команди спілкуються російською.

Польський захисник київського "Динамо" Томаш Кендзьора розповів про те, якою мовою спілкується більшість його одноклубників.

І ще: Легенда Шахтаря відмовився їхати в Росію

"Київ мені дуже подобається. І саме місто, і люди, які тут живуть. В Польщі чомусь кажуть, що тут все погано, але насправді тут все чудово. Спілкуватися мені не важко, адже я добре знаю російську мову. Українську мову я розумію, але не можу нею говорити. Можливо, з часом це зміниться. У команді більшість говорить російською, що мене здивувало, адже я знаю, яка ситуація між Росією і Україною. Питав у хлопців, чому вони не говорять українською, на що чув відповідь, що так склалося..."

"Тільки Назарій Русин говорить українською, тому що він зі Львівської області. Іноді він навіть польські слова використовує, і тоді я єдиний, хто його розуміє", – зазначив Кендзьора.

Кендзьора розповів, якою мовою спілкуються у Динамо

Читайте також: Шахтар – Ліон: киян запрошують на матч рекламою у метро