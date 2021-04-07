Белла Хадід у реальному житті: зірка показала фото з відпочинку

Відома модель Белла Хадід зачарувала шанувальників своєю природною вродою без фільтрів та косметики. Не дарма її назвали найкрасивішою дівчиною 2020 року.

24-річна американська модель Белла Хадід активно працює не тільки над кар'єрою, але й знаходить час для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 40 мільйонів шанувальників. І це не дивно, адже дівчина регулярно ділиться кадрами зі своїх буднів та фотосесій.

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Зараз у красуні невелика відпустка, тож вона опублікувала серію пляжних фото, на яких хизується не лише ідеальною фігурою, а й вродою без фотошопу. За короткий час допис зібрав понад 2 мільйони лайків та тисячі коментарів з компліментами. Фанати не можуть втримати захват, адже Белла має чудовий вигляд не лише на подіумах, а й у звичайному житті.

Джерело фото: instagram.com/bellahadid

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