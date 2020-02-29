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Кендімен: вийшов трейлер римейку культового фільму жахів
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У мережі з'явився трейлер перезапуску моторошного трилера 90-х "Кендімен" (Candyman) про маніяка з гаком. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Кіностудія Universal Pictures вирішила потішити фанатів хорорів промо до римейку відомого фільму жахів "Кендімен", дата виходу якого поки залишається таємницею. Продюсерське крісло зайняв Джордан Піл, який вже встиг себе чудово зарекомендувати стрічками "Геть" та "Ми".
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Новий "Кендімен" є не зовсім повноцінним перезапуском, а натхненним культовою стрічкою. Промо ж демонструє ключові особливості маніяка з гаком, а саме появі бджіл на місці убивств і те, як викликати Кендімена. Радимо не повторювати його ім'я 5 разів перед дзеркалом, а дочекатись виходу стрічки.
У головних ролях: Ях'я Абдул-Матін II (Аквамен, Ми, Хранителі), Тоні Тодд (Кендімен, Пункт призначення 5, Трансформери), Тейона Перріс (Шановні білі люди, ВандаВіжн), Нейтан Стюарт-Джарет (Покидьки, Дракула) та інші.
Кендімен, дивитись трейлер фільму онлайн:
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