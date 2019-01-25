Алла Костромічова розповіла, як їсти і не товстіти

Українська супермодель Алла Костромічова розповіла, якими мають бути обов'язкові параметри у дівчини, яка прагне потрапити в модельний бізнес.

Про це красуня Алла Костромічова написала на своїй сторінці в Instagram.

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За її словами, вага майже завжди стандартна – 53,5 кг при зрості 179 см. Параметри самої Алли збігаються з вимогами модельної індустрії. Її секрет підтримки тіла в ідеальній формі – правильне харчування і спорт.

"Правильне харчування – це стан душі, а не щоденна необхідність. Але важливо розуміти, що у кожного свій комфортний (здоровий) діапазон ваги, мій просто збігається з вимогами модельної індустрії. Я переконана, що далеко не всі дівчата з моїм зростом повинні прагнути до моєї ваги. Тіло жінки не моделі при такому ж зрості може виглядати розкішно і з вагою 60, 65 або 70 кг", – зазначила Костромічова.

Але для моделі, за словами Алли, при зрості 170-176 см об'єм стегон не повинен перевищувати 86-87 см, при зрості 176-181 см – 88-91 см.

Алла Костромічова розповіла, як їсти і не товстіти

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