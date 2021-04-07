Кендалл Дженнер розбурхала мережу відвертими фото у крихітному невидимому бікіні (18+)

Популярна американська телезірка і одна з найдорожчих моделей світу Кендалл Дженнер підкорила шанувальників черговою порцією відвертих знімків. Красуня вирішила нагадати всім про свої ідеальні форми.

Так, модель Кендалл Дженнер опублікувала серію пікантних фото у сміливому бікіні. Зірка позує на терасі розкішного будинку, біля басейну. Мокре волосся вона зібрала на потилиці, а образ супермодель доповнила окулярами, а також ковбойськими чоботами.

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Але особливу увагу юзерів привернув купальник, який створював ефект оголеного тіла. Такий наряд допоміг показати, в якій відмінній формі перебуває 25-річна красуня. Сталевий прес, стрункі ноги і розкішні стегна просто звели фанатів з розуму.

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