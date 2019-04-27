Кен Блок зняв на плівку "Дмимхану" на потужному Mustang Hoonicorn

Американський гонщик Кен Блок виклав на своєму YouTube запис Gymkhana 7, зроблений на плівку формату "Супер 8". Завдяки особливій передачі кольору і глибині картинка на ній виглядає по-справжньому вінтажно, в дусі фільмів 60-70-х років.

У сьомій версії "Джимхани" Кен Блок їздить на Mustang Hoonicorn RTR V1. Це повнопривідне купе побудоване на базі кастомної рами від ASD Motorsports і оснащене 6,2-літровим двигуном V8, що видає 845 кінських сил і 976 Нм крутного моменту.

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Пізніше Hoonicorn допрацювали: встановили дві турбіни Garrett, новий впускний колектор і систему вприскування метанолу. Після модернізації віддача двигуна зросла до 1400 кінських сил та 1675 Нм моменту.

Останньою частиною "Джимхани" є десята. Епізоди для неї знімалися в Мексиці, Швеції, Детройті, Лос-Анджелесі і техаському місті Шамрок. У ролику знімаються відразу п'ять машин Кена Блока: 927-сильний пікап Hoonitruck, повнопривідний Mustang, ралі-кросовий Focus, ралійна Fiesta, а також гоночний Escort RS.

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