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Келлі Осборн розкрила секрет схуднення на 39 кілограмів

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Келлі Осборн - фото 1
Келлі Осборн / uazmi

Зовсім недавно 35-річна співачка, автор пісень і актриса Келлі Осборн зізналася, що схудла на 39 кілограмів. А тепер дівчина розповіла, як їй це вдалося.

Не багато голлівудських знаменитостей наважуються зізнатися, що вдавалися до допомоги хірургів, щоб підкоригувати фігуру. Келлі виявилася куди сміливішою, і в недавньому інтерв'ю чесно розповіла про те, що їй зробили рукавну гастропластику (резекцію шлунка), яку роблять пацієнтам, що лікуються від ожиріння.

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"Мені зробили операцію, плювати, хто що скаже. Я зробила це, і пишаюся цим! Операція була майже два роки тому, і я ніколи не буду приховувати або брехати про це. Це найкраще, що я коли-небудь робила", – сказала Келлі. Однак Осборн підкреслила, що операція вимагає повної зміни способу життя.

"Якщо ти не тренуєшся і неправильно харчуєшся, ти набираєш вагу. Операція лише перший крок в правильному напрямку. Перш ніж на неї зважитися, добре подумайте. Я готувалася до неї рік", – поділилася Келлі. Також дівчина зазначила, що їй довелося попрацювати і над своїм психічним здоров'ям.

Келлі Осборн розкрила секрет схуднення на 39 кілограмів - фото 421340

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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