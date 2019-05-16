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Кейт Міддлтон з'явилася у сукні з дуже глибоким розрізом

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Кейт віддала перевагу з'явитися без колготок - фото 1
Кейт віддала перевагу з'явитися без колготок / GoGetNews

Герцогиня Кембриджська відвідала виставку в Блечлі-парк. Для виходу вона одягла сукню в горошок з дуже глибоким розрізом.

Для відвідування офіційного заходу в Блечлі-парк Кейт Міддлтон вибрала довге елегантне синє плаття в білий горошок з комірцем Alessandra Rich вартістю $2,225.

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За це плаття Кейт Міддлтон обов'язково отримає на горіхи від королеви Єлизавети, бо у нього дуже глибокий розріз на передній частині і легка тканина, що дозволяє подолу розлітатися на вітрі. У минулому королева Єлизавета не раз робила Кейт зауваження з приводу розрізів на її сукнях і довжини спідниць.

За словами королівського експерта Вікторії Арбітер, Кейт віддала перевагу з'явитися без колготок, що вже є порушенням вимог королеви. На думку королеви представники королівської сім'ї не мають з'являтися на публіці без колгот.

Кейт Міддлтон з'явилася у сукні з дуже глибоким розрізом - фото 327843

Кейт Міддлтон з'явилася у сукні з дуже глибоким розрізом - фото 327844

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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