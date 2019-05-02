День народження принцеси Шарлотти: нові фото від Кейт Міддлтон

Маленька принцеса Шарлотта святкує 2 травня свій день народження – сьогодні крихітці з королівської родини вже 4 роки! Тому Герцогиня Кейт Міддлтон поділилась новими фото донечки з прихильниками.

Принцеса Шарлотта 2 травня відзначила своє 4-річчя, а до такого свята її матір, Кейт Міддлтон показала недавні фото юної спадкоємиці престолу. До слова, харизматична донька принца Вільяма та герцогині Кембриджської четверта у черзі на крісло Королеви, але зараз її мало цікавлять такі серйозні речі.

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А на свіжих фото маленька Шарлотта позує у літній сукенці на природі, тримаючи квіти. Автором, як завжди, стала Кейт, яка завжди робить офіційні знімки для своїх дітей. І це не дивно, адже герцогиня захоплюється зйомкою вже доволі довгий час. До того ж, на світлинах Шарлотта весело усміхається, а не показує гримас та не перекривлює дорослих, як вона обожнює це робити під час важливих подій, змушуючи журналістів ловити момент.

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