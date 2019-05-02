Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів День матері

День народження принцеси Шарлотти: нові фото від Кейт Міддлтон

  • 32
Принцеса Шарлотта святкує день народження - фото 1
Принцеса Шарлотта святкує день народження

Маленька принцеса Шарлотта святкує 2 травня свій день народження – сьогодні крихітці з королівської родини вже 4 роки! Тому Герцогиня Кейт Міддлтон поділилась новими фото донечки з прихильниками.

Принцеса Шарлотта 2 травня відзначила своє 4-річчя, а до такого свята її матір, Кейт Міддлтон показала недавні фото юної спадкоємиці престолу. До слова, харизматична донька принца Вільяма та герцогині Кембриджської четверта у черзі на крісло Королеви, але зараз її мало цікавлять такі серйозні речі.

І ще: Королівський пілот звільнився через примхи Меган Маркл

А на свіжих фото маленька Шарлотта позує у літній сукенці на природі, тримаючи квіти. Автором, як завжди, стала Кейт, яка завжди робить офіційні знімки для своїх дітей. І це не дивно, адже герцогиня захоплюється зйомкою вже доволі довгий час. До того ж, на світлинах Шарлотта весело усміхається, а не показує гримас та не перекривлює дорослих, як вона обожнює це робити під час важливих подій, змушуючи журналістів ловити момент.

DUCHESS OF CAMBRIDGE - фото 325108
DUCHESS OF CAMBRIDGE - фото 325109
DUCHESS OF CAMBRIDGE - фото 325110

Читайте також: Перша у королівській родині: Меган Маркл здивувала заявою про незвичайні пологи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на травень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 30 квітня, 17:53
  • 491
Моделі 90-х: як змінилася спекотна красуня Шерон Стоун (18+)
  • 30 квітня, 16:21
  • 1837
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1434915
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз