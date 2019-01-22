Кейт Міддлтон запустила сімейну лінію довіри

Герцогиня Кембриджська активно займається благодійною діяльністю, зокрема, допомагає нужденним британським сім'ям.

Так, у вівторок, 22 січня, Кейт Мідллтон відвідала організацію Family Action в лондонському Луїшіме, яка в цьому році відсвяткує своє 150-річчя, для запуску національної "лінії довіри" FamilyLine в рамках програми допомоги сім'ям впоратися з внутрішніми проблемами і конфліктами.

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Для виходу у світ Кейт Мідллтон вибрала стримане смарагдове плаття від бренду Beulah, доповнивши образ класичним ремінцем зі шкіри крокодила і туфлями в тон від Jimmy Choo.

The Duchess of Cambridge arrives @family_action in Lewisham to launch a new national support line. The charity works to tackle some of the most complex and difficult issues facing families today. pic.twitter.com/9FVTEX1Ipg — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 січня 2019 р.

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