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Кейт Міддлтон запустила сімейну лінію довіри

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Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон - фото 1
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон / pagesix

Герцогиня Кембриджська активно займається благодійною діяльністю, зокрема, допомагає нужденним британським сім'ям.

Так, у вівторок, 22 січня, Кейт Мідллтон відвідала організацію Family Action в лондонському Луїшіме, яка в цьому році відсвяткує своє 150-річчя, для запуску національної "лінії довіри" FamilyLine в рамках програми допомоги сім'ям впоратися з внутрішніми проблемами і конфліктами.

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Для виходу у світ Кейт Мідллтон вибрала стримане смарагдове плаття від бренду Beulah, доповнивши образ класичним ремінцем зі шкіри крокодила і туфлями в тон від Jimmy Choo.

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Джерело: thesun
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