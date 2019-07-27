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Кейт Міддлтон запідозрили у захопленні ботоксом

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Кейт Міддлтон - фото 1
Кейт Міддлтон / Glamour

Користувачі соціальних мереж активно обговорюють зізнання одного з пластичних хірургів Лондона: за словами лікаря, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон захопилася ботоксом.

Герцогиня Кембріджська постійно під прицілами фотокамер. Як і будь-яка жінка, Міддлтон усіма силами намагається зберегти красу і молодість: їсть тільки натуральні та свіжі продукти, займається спортом і всіляко доглядає за собою.

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У своєму Instagram хірург Мунір Сомджі поділився публікацією, в якій розповів про захоплення Міддлтон процедурами ботоксу: дві фотографії "до і після" викликали ажіотаж серед шанувальників королівської родини.

"Наша герцогиня віддає перевагу дитячому ботоксу. Заради цієї процедури пацієнти приїжджають з усіх частин світу. Хірургам немає виправдання за те, що залишають підопічних зі спущеними бровами. Зверніть увагу на зменшення кількості мімічних зморшок на лобі. І подивіться, як піднялися куточки брів", – підкреслив Сомджі. На скандальну публікацію моментально відреагували представники Кенсингтонського палацу. Вони спростували інформацію про втручання пластики у красу Міддлтон і наполягли на видаленні публікації.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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