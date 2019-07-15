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Брат Кейт Міддлтон показав свою нову подругу

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Джеймс Міддлтон - фото 1
Джеймс Міддлтон / tabloid

Джеймс Міддлтон відвідав фінальний матч на Вімблдонському турнірі. Особливу увагу привернув спокусливий зовнішній вигляд його обраниці, Алізе Тевене.

Цей красунчик, 32-річний Джеймс – брат герцогині Кембридзької Кетрін і Піппи Міддлтон, з'явився на турнірі в компанії своєї 30-річної дівчини Алізе Тевене.

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Вона француженка і їх пов'язують стосунки вже більше року, проте в світське суспільство вони виходять разом вкрай рідко. Цього разу не звернути увагу на них було неможливо. Парочка була одягнена в білі штани, Джеймс надів темно-синій піджак, смугасту краватку і білу сорочку, а його кохана червону блузу з дуже відвертим вирізом, без бюстгальтера. Груди Алізе прикрашала підвіска, в руках вона несла плетену сумку з бамбуковими ручками.

Брат Кейт Міддлтон показав свою нову подругу - фото 341153
Дівчина на фото практично без макіяжу, а її волосся розпущене. Також з прикрас на ній був браслет і годинник. Джеймс і Алізе йшли тримаючись за руки і були не дуже раді опинитися в центрі уваги фотографів...
Брат Кейт Міддлтон показав свою нову подругу - фото 341151

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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