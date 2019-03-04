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8 березня Серіал Школа

Кейт Міддлтон задумалася про четверту дитину

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Кейт Міддлтон - фото 1
Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська розповіла про свої плани щодо розширення сім'ї. Дізнайтеся, коли очікувати поповнення королівської сім'ї.

Зараз герцоги Кембриджські перебувають з офіційним візитом в Північній Ірландії. Кейт Міддлтон прогулювалася Балліміною і її запитали, чи збирається вона знову стати матір'ю.

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Питання поставили одразу після зустрічі з п'ятимісячним малюком Джеймсом, який, мабуть, змусив герцогиню задуматися про ще одну дитину. Кейт сказала батькові хлопчика, що дитина чудова. Той, у свою чергу, скористався моментом і запитав про можливість появи четвертого малюка. Герцогиня розсміялася і сказала, що Вільям буде трохи стурбований.

Кейт Міддлтон задумалася про четверту дитину - фото 311663

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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