Кейт Міддлтон показала фото своєї розкішної квартири

Триповерхова квартира, яку батьки герцогині Кембриджиської планують продати, розташовується в західному районі Лондона. Майкл і Керол Міддлтон придбали будинок у 2002 році за 780 тисяч фунтів стерлінгів. Тепер його виставлять на продаж за ціною 1 мільйон 950 тисяч фунтів.

Особняк "Chelsea" Кейт Міддлтон і її сестра Піппа поділили ще задовго до того часу, як Герцогиня встигла вийти заміж за принца Вільяма. Тепер дівчина проживає в розкішному 20-кімнатному житлі і більше не потребує будинку. А ось її молодша сестра зуміла вийти заміж за мільйонера Джеймса Меттьюза, переїхавши в особняк з п'яти поверхів в Лондоні.

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Будинок Міддлтон відрізняється меблями у вишуканому стилі, а також володіє спокійним кольором. У ньому три спальні, дві ванні, кухня, їдальня з вітальні, а також кілька кімнат для гостей.

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