Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV Євробачення 2019 8 березня

Кейт Міддлтон показала фото своєї розкішної квартири

  • 77
Кейт Міддлтон - фото 1
Кейт Міддлтон / etonline

Триповерхова квартира, яку батьки герцогині Кембриджиської планують продати, розташовується в західному районі Лондона. Майкл і Керол Міддлтон придбали будинок у 2002 році за 780 тисяч фунтів стерлінгів. Тепер його виставлять на продаж за ціною 1 мільйон 950 тисяч фунтів.

Особняк "Chelsea" Кейт Міддлтон і її сестра Піппа поділили ще задовго до того часу, як Герцогиня встигла вийти заміж за принца Вільяма. Тепер дівчина проживає в розкішному 20-кімнатному житлі і більше не потребує будинку. А ось її молодша сестра зуміла вийти заміж за мільйонера Джеймса Меттьюза, переїхавши в особняк з п'яти поверхів в Лондоні.

І ще: Чарівний бармен: як Кейт Міддлтон розливала пиво в пабі Ірландії

Будинок Міддлтон відрізняється меблями у вишуканому стилі, а також володіє спокійним кольором. У ньому три спальні, дві ванні, кухня, їдальня з вітальні, а також кілька кімнат для гостей.

Кейт Міддлтон показала фото своєї розкішної квартири - фото 310727

Кейт Міддлтон показала фото своєї розкішної квартири - фото 310728

Кейт Міддлтон показала фото своєї розкішної квартири - фото 310729

Кейт Міддлтон показала фото своєї розкішної квартири - фото 310730

Кейт Міддлтон показала фото своєї розкішної квартири - фото 310731

Кейт Міддлтон показала фото своєї розкішної квартири - фото 310732

Читайте також: Американську світську левицю побачили у "голій" сукні

Джерело: stopru
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловічі татуювання 2019: ТОП ідей тату для чоловіків і хлопців у фото
  • Вчора, 14:15
  • 301
Кіт у китайському мішку: За і Проти покупки смартфонів на AliExpress
  • 25 лютого, 12:13
  • 619
Привітання з першим днем весни: картинки, смс і вірші на 1 березня
  • Вчора, 21:00
  • 3089
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз