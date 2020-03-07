Кейт Міддлтон в обтягуючих штанях зіграла в герлінг

У завершальному заході свого візиту до Ірландії Кейт і Вільям відвідали спортивний клуб Salthill Knocknacarra GAA в Голуеї.

У ознайомчої програми був герлінг, гельський футбол і камогі. Кетрін і Вільям зіграли в герлінг і вийшло це доволі весело!

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Герцогиня Кетрін була одягнена в яскравий джемпер від бренду Really Wild і чорні обтягуючі штани. На ній також були зручні кросівки, в яких легко можна було бігати і грати на полі.

Герцогиня, як колишня спортсменка, із задоволенням зіграла в герлінг і чудово повеселилася сама, повеселила свого чоловіка і оточуючих людей.

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