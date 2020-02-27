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Кейт Міддлтон позмагалася з атлетами у бігу

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Кейт Міддлтон - фото 1
Кейт Міддлтон / instagram

Герцогиня Кейт Міддлтон побувала на Олімпійському стадіоні в Лондоні, де проходив захід організації SportsAid, що підтримує юних спортсменів.

Про це йдеться на офіційній сторінці в Instagram Кенсінгтонського палацу.

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Герцогиня Кембридзька не тільки поспілкувалася з представниками організації, спортсменами і їх батьками, але навіть взяла участь у спортивному змаганні. Кейт змагалася в бігу з атлетами.

Дружина принца Вільяма для заходу обрала casual-образ. Так, 38-річна Міддлтон була одягнена в зелений светр Mango і зелені укорочені брюки-кюлоти Zara. На ногах у герцогині були білі шкіряні кросівки Marks & Spencer. Елегантне вбрання вигідно підкреслювало струнку фігуру герцогині.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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