Кейт Міддлтон привітала британців з Днем збройних сил потужними фото з військовими

Герцогиня Кембриджська привітала британців з Днем збройних сил. Для цього Кейт Міддлтон виклала у мережі світлини. На них вона зображена під час свого листопадового візиту до навчальної академії Пірбрайт.

Кадри з Кейт Міддлтон виклали на офіційному інстаграм-акаунті. Світлини супроводжуються текстом привітання захисників і захисниць Великої Британії.

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"Сьогодні, у День збройних сил, ми з Вільямом хотіли б віддати шану хоробрим чоловікам і жінкам минулого та сьогодення, які служили в усіх наших збройних силах, на морі, на суші та в повітрі, тут, у Великій Британії, і в усьому світі. Дякую за все, що ви і ваші сім'ї жертвуєте заради нашої безпеки", – зауважила Кейт Міддлтон.

Вона також підкреслила, що мала нагоду у 2021 році навідатись до британських військових. Тож на власні очі бачила, яким є процес навчання персоналу й новобранців.

"Було чудово безпосередньо побачити безліч важливих і різноманітних ролей, які військові грають день у день, щоб захистити всіх нас, і я з нетерпінням чекаю можливості дізнатися більше про Королівський військово-морський флот і Королівські повітряні сили свого часу", – сказала вона.

Нагадаємо, що Велика Британія надає Україні безпрецедентну підтримку у війні, розв'язаній Росією. І це надзвичайно цінно для нашої держави. Тож вітаємо і ми країну з Днем збройних сил!

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