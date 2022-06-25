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Картину Гая Річі за 150 мільйонів доларів перезнімуть: до чого тут українці

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Новий фільм Гая Річі перезнімуть через українців - фото 1
Новий фільм Гая Річі перезнімуть через українців

Голлівудський режисер Гай Річі зняв фільм "Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги". Його, з ініціативи самого творця, зняли з прокату. Ба більше, деякі сцени у стрічці перезнімуть.

Про це повідомили у Daily Mail. Зі слів наближених до зйомки джерел, відповідне рішення режисер ухвалив через повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

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У картині Гая Річі повинні були з'явитись негативні українські персонажі. Але режисер вирішив, що необхідно це непорозуміння змінити, адже увесь світ зараз знає, хто справжні негідники.

У стрічці головні ролі зіграли Джейсон Стейтем, а також Ґ'ю Ґрант. Оскільки весь фільм розповідає про поганих хлопців, то їх у ньому аж занадто багато. За сценарієм, у фільмі мали з'явитись кілька українських гангстерів. Але творець картини вирішив персонажів прибрати, адже українці зараз борються за свою свободу та незалежність і аж ніяк не є поганцями.

Фільм Гая Річі "Операція Фортуна": Мистецтво перемогти": дивіться онлайн трейлер

У сюжеті розповідається про те, що головного героя наймає міжнародна служба розвідки "П'ять очей". Він отримав непросте завдання – зупинити тих, хто займається продажем смертельної зброї нового покоління.

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