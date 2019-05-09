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Гра престолів Меган Маркл День матері

Кейт Міддлтон показала несподіваний весняний образ

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Кейт і Вільям активно виконують свої обов'язки - фото 1
Кейт і Вільям активно виконують свої обов'язки / Peopletalk

Герцоги Кембриджські провели спільний вихід, під час якого Кейт Міддлтон продемонструвала ідеальний весняний образ. Перед камерами дружина принца Вільяма з'явилася в стильному подовженому жакеті, який є трендом сезону.

Як відомо, в середу, 8 травня, принц Гаррі і Меган Маркл вперше показали світу свого первістка. Щасливий герцог Сассекський вийшов до журналістів з сином на руках, в той час, як Меган йшла поруч з ним.

І ще: Меган Маркл і принц Гаррі показали новонародженого сина: перші фото

Але поки вся увага британців прикута до цього королівського подружжя, інші представники Букінгемського палацу активно виконують свої обов'язки. Так, принц Вільям і чарівна Кейт Міддлтон, вже встигли привітати герцогів Сассекських "у суспільстві недосипів", відвідали Північний Уельс. Поїздка була заздалегідь анонсована палацом, а представники королівської сім'ї запланували зустрічі з людьми, які допомагають іншим і захищають навколишнє середовище.

Кейт Міддлтон показала несподіваний весняний образ - фото 326619

Кейт Міддлтон показала несподіваний весняний образ - фото 326620

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Джерело: harpersbazaar
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