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Син Меган Маркл та принца Гаррі отримав ім'я: перші деталі

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Як Меган Маркл та принц Гаррі назвали сина - фото 1
Як Меган Маркл та принц Гаррі назвали сина

Стало відомо, як Меган Маркл та принц Гаррі назвали свого сина. Чи матиме первісток молодого подружжя титул – читайте далі.

На офіційній сторінці герцога та герцогині Сассекських з'явились перші фото зустрічі Єлизавети ІІ з юним спадкоємцем та сином принца Гаррі і Меган Маркл. Окрім милої реакції королеви, стало відомо, що подружжя вже дало ім'я первістку – малюка звуть Арчі Гаррісон Маунтебеттен-Віндздор.

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Що ж до титулу, то поки дитя його не має аж до хрещення. Поки зрозуміло, що Арчі може бути принцом лише у випадку, якщо Єлизавета ІІ сама його дасть маляті. Нагадаємо, що син Меган та Гаррі є сьомим у черзі на королівський престол.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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