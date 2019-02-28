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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Чарівний бармен: як Кейт Міддлтон розливала пиво в пабі Ірландії

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Принца Вільям і Кейт Міддлтон - фото 1
Принца Вільям і Кейт Міддлтон / Twitter

Принца Вільям і Кейт Міддлтон давно не радували шанувальників спільними виходами. І напередодні пара несподівано для всіх вирушила в Північну Ірландію – заздалегідь про цей візит Кенсінгтонський палац не повідомляв. Як виявилося, турне по цьому регіону триватиме два дні.

На що у першу чергу звернули увагу шанувальники Кейт – її зовнішній вигляд. Так, в Белфаст вона прибула в яскраво-червоному приталеному пальто Carolina Herrera довжиною до колін, яке підкреслювало струнку фігуру Кейт. Образ доповнили чорні легінси і черевики зі шнурівкою на стійкому каблуці.

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День у них видався насиченим, повним офіційних денних візитів і активностей. Так, герцоги Кембриджські побували на стадіоні "Віндзор", де, крім іншого, брали участь в різноманітних спортивних змаганнях. А ввечері відвідали концертний хол Empire Music Hall, де виголосили офіційну промову. Крім цього, пара відвідала також і ірландський паб, де герцогиня спробувала себе у ролі бармена.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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