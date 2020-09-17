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Кейт Міддлтон і принц Вільям печуть булочки в одній з пекарень Лондона: відео

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Кейт Міддлтон і принц Вільям - фото 1
Кейт Міддлтон і принц Вільям / gettyimages

Кейт Міддлтон і принц Вільям, поки їхні старші діти принц Джордж і принцеса Шарлотта були в школі, зробили кілька офіційних візитів в Лондоні. У тому числі й до одної з місцевих пекарень.

Так, герцог і герцогиня Кембриджські відвідали пекарню Beigel Bake, де, надівши фартухи і рукавички, допомогли персоналу місити тісто і пекти булочки.

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Міддлтон, яка любить сама готувати для своєї сім'ї, отримала комплімент від професійних пекарів, які гідно оцінили її кулінарні навички.

Подружжя було в захисних масках. Кейт обрала червону сукню в білу квіточку від Beulah London вартістю понад 700 доларів, в якому вже з'являлася на публіці раніше, і світло-коричневі туфлі на високих підборах. Її чоловік виглядав елегантно в блакитному блейзері і чорних брюках.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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