Кейт Міддлтон і принц Вільям печуть булочки в одній з пекарень Лондона: відео

Кейт Міддлтон і принц Вільям, поки їхні старші діти принц Джордж і принцеса Шарлотта були в школі, зробили кілька офіційних візитів в Лондоні. У тому числі й до одної з місцевих пекарень.

Так, герцог і герцогиня Кембриджські відвідали пекарню Beigel Bake, де, надівши фартухи і рукавички, допомогли персоналу місити тісто і пекти булочки.

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Міддлтон, яка любить сама готувати для своєї сім'ї, отримала комплімент від професійних пекарів, які гідно оцінили її кулінарні навички.

Подружжя було в захисних масках. Кейт обрала червону сукню в білу квіточку від Beulah London вартістю понад 700 доларів, в якому вже з'являлася на публіці раніше, і світло-коричневі туфлі на високих підборах. Її чоловік виглядав елегантно в блакитному блейзері і чорних брюках.

William and Kate apron-up and they prepare the dough @BeigelBake pic.twitter.com/DH0pH9tJ0G — Rebecca English (@RE_DailyMail) September 15, 2020

The Duke and Duchess of Cambridge have been out in Whitechapel today visiting the famous @BeigelBake In Brick Lane - part of a day of engagements to highlight how communities have been coping during the #Covid pandemic pic.twitter.com/r2VKkV3vsg — Rebecca English (@RE_DailyMail) September 15, 2020

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