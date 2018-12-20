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Кейт Хадсон вперше показала новонароджену донечку

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39-річна щаслива матуся Кейт Хадсон тримає на руках дитину - фото 1
39-річна щаслива матуся Кейт Хадсон тримає на руках дитину / instagram

Актриса Кейт Хадсон вперше показала обличчя 2-місячної доньки.

Кейт Хадсон опублікувала в соцмережах своє спільне фото з 2-місячною Ронні Роуз.

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На зворушливому знімку 39-річна щаслива матуся тримає на руках дитину, наблизивши своє обличчя до її личика. Оскільки Ронні знята в профіль, то сказати, на кого більше схожа дівчинка, поки важко.

Кейт супроводила пост сердечками і вже отримала купу захоплених коментарів від фоловерів. Знімок дійсно зачаровує: на ньому стільки материнської любові, щирості і щастя. Кейт просто світиться на фото. Нагадаємо, що батьком дівчинки є Денні Фудзікава, з яким актриса зустрічається з грудня 2016 року. Від інших стосунків у Хадсон підростають двоє синів.

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Джерело: revistaquem
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