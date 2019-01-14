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Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ

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Повітряні кулі і люди в об'єктиві Клемента Гуегана - фото 1
Повітряні кулі і люди в об'єктиві Клемента Гуегана / clementguegan.com

Талановитий ілюстратор створює сюрреалістичні фото з повітряними кулями, які нагадують кадри з фантастичних фільмів. Зацініть!

Знайомтесь, Клемент Гуеган (Clement Guegan) – 28-річний художник-сюрреаліст, який жив у Канаді, а зараз працює та мешкає у Парижі. Хлопець обожнює показувати на своїх фото людські пошуки себе та ідентичності. До того ж, з цим йому допомагають повітряні кулі.

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"Ця серія розкриває ідею взаємодії людини та кульок. На півшляху між мрією та науковою фантастикою. Повітряна куля є своєрідною метафорою невідомої форми життя, яка спускається до людства. Вона надіслана, можливо, для того, що повідомити про щось. Це уявлення про наші найзагадковіші мрії - подорож до підсвідомості", – зізнається Клемент.

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301113

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301114

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301115

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301116

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301117

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301118

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301119

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301120

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301121

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301122

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301123

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301124

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301125

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301126

Казкові фото з повітряними кулями, які переносять в інший світ - фото 301127

Джерело всіх фото: clementguegan.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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