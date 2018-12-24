Казкова ніч в американському місті вразила Reddit

Чарівне нічне фото в містечку у США показує всю красу зими. Це варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком Fuzzydeus поділився ефектним нічним фото, яке викликало шквал коментарів. За короткий час його побачило понад 10 тисяч користувачів. А все тому, що на знімку можна побачити дивовижну зимову ніч у містечку Норвей у штаті Мічиган. Щоправда, коментатори відзначили, що кадр точно відфотошоплений, а також почали жартувати про те, що американці обожнюють називати свої міста, які інші країни.

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