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Володимир Зеленський ЗНО

KAZKA випустила ексклюзивну книгу: перші фото

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KAZKA – це історія про те, що все можливо - фото 1
KAZKA – це історія про те, що все можливо / instagram

McDonald's розпочинає благодійну програму "долоньки". Цьогоріч до проекту доєдналися група KAZKA, відомий письменник Сашко Дерманський і казкар Антон Сіяніка.

Благодійна програма "Долонька" реалізується в Україні вже 17 років. Завдяки програмі у кожного відвідувача McDonald's є можливість купити благодійні сувеніри, кошти від яких будуть передані Фонду "Будинок Рональда МакДональда" на відкриття Сімейних Кімнат Рональда МакДональда в лікарнях України.

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Цього року разом з традиційною благодійною продукцією відвідувачі зможуть придбати книгу від популярної групи KAZKA і письменника Сашка Дерманського, ексклюзивно доступну в McDonald's до 15 червня.

KAZKA випустила ексклюзивну книгу: перші фото - фото 330410

"KAZKA – це історія про те, що все можливо, важливо тільки вірити в себе і йти до своєї мети. Про це вся наша творчість, кожна наша пісня, а тепер і справжня друкована казка. Це дуже хвилююче і одночасно захоплююче – уявити щось зовсім нове, і ми вдячні всім причетним. Автор цієї казки – Сашко Дерманський, автор сюжету – Антон Сіяніка", – розповіли солістка групи KAZKA Олександра Зарицька.

Сімейні кімнати Рональда МакДональда дозволяють батькам бути поруч з дітьми під час їх перебування в лікарні, адже найбільше дітей під час хвороби лякає відсутність мами і тата, неможливість відчувати любов і турботу рідних.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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