Кав'ярню Starbucks створили з вантажних контейнерів: фото

Відомий японський архітектор Кенго Кума використав 29 вантажних контейнерів для створення кав'ярні Starbucks на Тайвані. Це одна з 45 контейнерних кав'ярень мережі в різних країнах світу.

Контейнери, складені в багатоповерхову структуру, пофарбували в білий колір і вирізали в них повнорозмірні і мансардні вікна. Загальна площа закладу – 320 квадратних метрів.

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Вийшло кілька окремих кабінок, кожна з яких має власне оформлення. Деякі обшиті зсередини деревом. На першому поверсі передбачено вікно, через яке водії можуть купити кави, не виходячи з машини.

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