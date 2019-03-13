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Кав'ярню Starbucks створили з вантажних контейнерів: фото

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Кав'ярня Starbucks з контейнерів - фото 1
Кав'ярня Starbucks з контейнерів / dezeen

Відомий японський архітектор Кенго Кума використав 29 вантажних контейнерів для створення кав'ярні Starbucks на Тайвані. Це одна з 45 контейнерних кав'ярень мережі в різних країнах світу.

Контейнери, складені в багатоповерхову структуру, пофарбували в білий колір і вирізали в них повнорозмірні і мансардні вікна. Загальна площа закладу – 320 квадратних метрів.

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Вийшло кілька окремих кабінок, кожна з яких має власне оформлення. Деякі обшиті зсередини деревом. На першому поверсі передбачено вікно, через яке водії можуть купити кави, не виходячи з машини.

Кав'ярню Starbucks створили з вантажних контейнерів: фото - фото 313873
Кав'ярню Starbucks створили з вантажних контейнерів: фото - фото 313874
Кав'ярню Starbucks створили з вантажних контейнерів: фото - фото 313871
Кав'ярню Starbucks створили з вантажних контейнерів: фото - фото 313872

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Джерело: dezeen
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