Каву насправді ніхто не любить: вчені шокували новим відкриттям

Виявилося, що майже всім людям не подобається кава. Вчені провели нове наукове дослідження, в ході якого з'ясували, чому ж ми п'ємо каву по кілька разів на день.

Науковці запросили взяти участь 24 добровольці, які люблять каву. А також 32 людини, які зовсім її не вживають.

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Щоб дізнатися всю правду, фахівцям знадобилося вдатися до імпліцитно-асоціативного тесту (IAT), який зазвичай використовується для оцінки несвідомих упереджень. Людина в цей момент мала натискати клавіші, таким чином оцінюючи предмети як "хороші" або "погані". Різниця в часі реакції вказує на приховане ставлення до предмета, показаного на екрані комп'ютера. Такий тест треба було пройти двічі.

Перший раз учасники оцінювали, як сильно вони хотіли кави, у другому наскільки сильно він їм подобався. Згідно з результатами, люди, які часто пили каву, показували сильне бажання. Але під час проходження тесту результати людей практично не відрізнялися, вони були низькими. А це означає, що сильне бажання випити кави, не відчуваючи при цьому симпатії, – класична ознака залежності.

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