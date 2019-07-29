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Тести Подорожі

Катя Осадча показала яскраві сімейні знімки з відпочинку в Амстердамі

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Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / instagram

Катя Осадча поділилася новими фото з Амстердама, куди вона вирушила у міні-відпустку зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. Зіркова пара влаштувала собі справжнє рандеву, і телеведуча не забуває радувати своїх підписників серією чудових знімків з нової подорожі.

У своєму Instagram світська левиця та ведуча "Світського життя" Катя Осадча дуже жваво описала ті емоції, які дарує їй з коханим столиця Нідерландів.

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На фото Катя без макіяжу в білій блузці та рожевій спідниці сонячно посміхається "оператору" Юрію, сидячи на краю каналу. Крім цього, Осадча та Горбунов взяли велосипеди на прокат і влаштували собі велоекскурсію по місту, зупиняючись для імпровізованої фотосесії.

Катя Осадча показала яскраві сімейні знімки з відпочинку в Амстердамі - фото 344119

Катя Осадча показала яскраві сімейні знімки з відпочинку в Амстердамі - фото 344120

Катя Осадча показала яскраві сімейні знімки з відпочинку в Амстердамі - фото 344121

Катя Осадча показала яскраві сімейні знімки з відпочинку в Амстердамі - фото 344122

Катя Осадча показала яскраві сімейні знімки з відпочинку в Амстердамі - фото 344123

Катя Осадча показала яскраві сімейні знімки з відпочинку в Амстердамі - фото 344124

Катя Осадча показала яскраві сімейні знімки з відпочинку в Амстердамі - фото 344125

Катя Осадча показала яскраві сімейні знімки з відпочинку в Амстердамі - фото 344126

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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