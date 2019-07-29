Катя Осадча показала яскраві сімейні знімки з відпочинку в Амстердамі

Катя Осадча поділилася новими фото з Амстердама, куди вона вирушила у міні-відпустку зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим. Зіркова пара влаштувала собі справжнє рандеву, і телеведуча не забуває радувати своїх підписників серією чудових знімків з нової подорожі.

У своєму Instagram світська левиця та ведуча "Світського життя" Катя Осадча дуже жваво описала ті емоції, які дарує їй з коханим столиця Нідерландів.

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На фото Катя без макіяжу в білій блузці та рожевій спідниці сонячно посміхається "оператору" Юрію, сидячи на краю каналу. Крім цього, Осадча та Горбунов взяли велосипеди на прокат і влаштували собі велоекскурсію по місту, зупиняючись для імпровізованої фотосесії.

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