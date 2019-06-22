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Катя Осадча вразила сяючим зовнішнім виглядом без макіяжу

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Катя Осадча - фото 1
Катя Осадча / instagram

Популярна українська телеведуча Катя Осадча зачарувала шанувальників ніжним новим фото на своїй сторінці в Instagram. Зірка розповіла – і показала – як любить проводити свій ранок.

На знімку 35-річна Осадча відображена у білому сарафані і з чашкою кави в руках. При цьому промені ранкового сонця дуже красиво падають на її обличчя, на якому немає ні краплі макіяжу. При цьому телеведуча вражає сяючим зовнішнім виглядом. Волосся вона зібрала у хвіст, загадково посміхаючись і задумливо дивлячись вдалину.

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"Найкращий ранковий друг – кава. Коли ти сам ретельно обираєш улюблений сорт, а кавомашина меле і варить за ідеальним рецептом – капучіно, лате чи міцна чорна. Люблю такі літні ранки, а яка ваша улюблена кава?" – запитала Катя у своїх підписників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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