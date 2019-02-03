Катя Осадча вразила шанувальників ефектним образом

Популярна українська телеведуча Катя Осадча відвідала німецький Дрезден, де й відбулися зйомки чергового випуску "Світського життя".

На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася знімком, на якому зображена у розкішній довгій червоній сукні зі шлейфом і V-подібним вирізом. Катя позує на сходах оперного театру, покритими червоною килимовою доріжкою. Свій образ Катя Осадча доповнила масивними сережками і тіарою.

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"Оперний бал в Дрездені щорічно збирає зірок, монарших осіб і аристократію", – написала телеведуча.

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