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Астаф'єва вразила розкішною фотосесією
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Популярна українська співачка Даша Астаф'єва продовжує зваблювати прихильників в соцмережі Instagram.
33-річна українська модель та співачка Даша Астаф'єва активно веде профіль в Instagram, де за нею стежать 323 тис. користувачів. Там зірка публікує кадри зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.
І ще: Даша Астаф'єва знялася повністю оголеною: фото 18+
Нещодавно красуня потішила фанатів свіжими знімками від Соні Плакидюк у розкішній сукні, яка нагадує квітку. Ніжні кольори, відверті вирізи і струнка Даша – не дивно, що світлини зібрали чимало компліментів та вподобань. А як вам така Астаф'єва?
Гортайте галерею:
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