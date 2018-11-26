Астаф'єва вразила розкішною фотосесією

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва продовжує зваблювати прихильників в соцмережі Instagram.

33-річна українська модель та співачка Даша Астаф'єва активно веде профіль в Instagram, де за нею стежать 323 тис. користувачів. Там зірка публікує кадри зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно красуня потішила фанатів свіжими знімками від Соні Плакидюк у розкішній сукні, яка нагадує квітку. Ніжні кольори, відверті вирізи і струнка Даша – не дивно, що світлини зібрали чимало компліментів та вподобань. А як вам така Астаф'єва?

Гортайте галерею:

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