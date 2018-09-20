Катя Осадча показала веселе фото з Юрієм Горбуновим

Відома українська ведуча Катя Осадча здивувала прихильників незвичайним фото зі своїм коханим.

35-річна українська журналістка Катя Осадча встигає не тільки вести чимало проектів та займатись особистим життям, а й активно наповнювати свій профіль в соцмережі Instagram. Там зірка ділиться кадрами зі світських заходів, а також моментами зі своїх буднів. Тому не дивно, що за Катериною стежать понад 997 тис. осіб.

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Нещодавно Осадча потішила прихильників яскравим фото зі своїм коханим – ведучим Юрієм Горбуновим. У кадрі жінка чарівно посміхається, а Горбунов з кумедним виразом обличчя обіймає її.

"Весела сімейка :) Івасик сміється за кадром", – відзначила в описі зірка, і фанати повністю погодилися з цим, засипавши подружжя компліментами.

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