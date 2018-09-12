Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Осадча показала, як її привітали з днем народження найрідніші

  • 18
День народження Каті Осадчої - фото 1
День народження Каті Осадчої / instagram.com/kosadcha

12 вересня Катя Осадча відзначає свій день народження! Цьогоріч українській журналістці виповнилося 35, і ось як її привітали найдорожчі люди.

Телеведуча та журналіста Катя Осадча встигає не лише займатись кількома проектами, а й знаходити час для себе. У такі моменти зірка активно наповнює свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад тис. користувачів. Зважаючи на те, що 12 вересня Катя відзначає своє 35-ліття, вона не могла не поділитись солодким подарунком від рідних – чоловіка Юрія Горбунова та сина.

І ще: Юрій Горбунов і Катя Осадча вперше показали обличчя сина: фотофакт

"Найкращий ранок! Дякую моїм рідним хлопцям за такі солодкі привітання! Юра навіть літо повернув :)", – зазначила вона у підписі.

Гортайте галерею:

Це цікаво: Юрій Горбунов показав романтичне фото з Катею Осадчою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 176
Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
  • 18:00, 10 вересня
  • 349
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
  • 14:22, 10 вересня
  • 814
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура