Осадча показала, як її привітали з днем народження найрідніші

12 вересня Катя Осадча відзначає свій день народження! Цьогоріч українській журналістці виповнилося 35, і ось як її привітали найдорожчі люди.

Телеведуча та журналіста Катя Осадча встигає не лише займатись кількома проектами, а й знаходити час для себе. У такі моменти зірка активно наповнює свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад тис. користувачів. Зважаючи на те, що 12 вересня Катя відзначає своє 35-ліття, вона не могла не поділитись солодким подарунком від рідних – чоловіка Юрія Горбунова та сина.

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"Найкращий ранок! Дякую моїм рідним хлопцям за такі солодкі привітання! Юра навіть літо повернув :)", – зазначила вона у підписі.

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