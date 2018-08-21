Юрій Горбунов і Катя Осадча вперше показали обличчя сина: фотофакт

Півтора роки тому Юрій Горбунов та Катерина Осадча стали батьками – у зіркової пари народився син Іван. Ведучі ретельно охороняли своє особисте життя та всіляко приховували малюка від громадськості, але нарешті наважилися показати хлопчика.

На своїх сторінках в соцмережах Юрій Горбунов та Катя Осадча часто публікували фото з сином, але ніколи не показували його обличчя. Однак напередодні свого дня народження зірковий татусь зробив виняток для нового випуску журналу Viva! та знявся фотосесії з Іванком. Також Горбунов розповів про довгоочікуване батьківство.

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Зокрема, телеведучий порадив всім майбутнім татам бути присутнім на пологах – так вони більше розуміють, що пережила дружина.

Коли чоловік чекає в приймальні, а потім йому виносять дитину: "Ось, це ваша", і він не бачив всього процесу, не бачив, що відбувається і що переживає жінка, – це одне, а коли він все бачив – це зовсім інша історія. Потім ти дружині багато прощаєш, адже пам'ятаєш, через що вона пройшла, – наголосив Горбунов.

А ще Юрій впевнений, що дітям потрібно показувати правильний приклад.

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