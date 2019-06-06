Катя Осадча показала шанувальникам миле фото з батьком

Українська зірка телеекранів Катя Осадча регулярно радує шанувальників ефектними і елегантними образами, а крім того, ділиться в мережі теплими знімками з чоловіком Юрієм Горбуновим та маленьким синочком Іваном. На цей раз вона показала свого батька, а також привітала його з днем народження.

На новому знімку Катя позувала поряд з татом, ніжно його обіймаючи. При цьому телеведуча була без макіяжу і в ніжному жіночому образі – білій блузці, широких рожевих штанах і туфлях в тон. Батько зірки був одягнутий в елегантний сірий костюм. Тато і дочка посміхаються і світяться від щастя.

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"Тато, з Днем народження! Ми схожі і за зовнішністю, і за характером, бачу ціль, не бачу перешкод, то про нас. Многая літа!" – привітала Катя батька.

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