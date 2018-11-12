Леся Нікітюк показала вміст свого гардеробу

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк похизувалася перед своїми підписниками кількістю якравих нарядів.

Одна з найбільш позитивних і привабливих телеведучих в українському шоу-бізнесі Леся Нікітюк розповіла своїм шанувальникам про те, що має великий гардероб, який як і більшість представниць прекрасної статі, не завжди впорядкований.

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Теледіва зізналася: "Вчора я півдня шукала свої леопардові лосини, знайшла все, що тільки можна: светри, джинси, брюки, навіть колготки за 6-й клас. І тільки потім зрозуміла, що я в них одягнена".

Леся цей підпис проілюструвала знімком, на якому позує у своєму гардеробі серед різноманіття стильних нарядів.

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