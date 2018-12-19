Катя Бойко – Новий рік: слухати пісню онлайн (текст, мінус, караоке)

Новий рік 2019 уже на порозі, тож пора складати святковий плейлист. Ми знайшли для вас пісню, яка неодмінно повинна там бути. Це українська композиція, яку виконує Катя Бойко. Слухайте, учіть текст та підспівуйте в караоке!

Новий рік неможливо уявити без атмосферної музики, яка й створює святковий настрій. Звісно, без хітів Сінатри не обійтися, однак пісня українською мовою сподобається вам не менше! До вашої уваги композиція молодої співачки Каті Бойко, яка увірвалася в ТОП новорічних українських синглів.

Катя Бойко – слухати онлайн пісню "Новий рік":

Довідка: Катя Бойко – 30-річна українська естрадна співачка родом з міста Сєвєродонецьк Луганської області. Свою творчу кар'єру дівчина розпочала в 2010 році з авторської пісні "Земле моя", а навесні 2011-го представила перший кліп на "Земле моя". Зараз на рахунку виконавиці – два альбоми. Трек "Новий рік" увійшов у крайню платівку Каті "Україна", реліз якої відбувся у 2016-му.

Тепер без пісні Каті Бойко – Новий рік не обходиться жодне свято, тож рекомендуємо вам вивчити слова та співати разом з усіма!

Тут більше: Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят

Текст і слова пісні "Новий рік"



Друзі всі зібралися,

В келихах шампанське,

За вікном хурделиця –

Новорічна Казка,

А ялинка сяє,

Настрій підіймає.

Свято завітало –

Двері відчиняй!

Приспів:

Новий рік весело зустрінем,

У Новому році будемо щасливі!

Будемо здорові, будемо багаті,

Цілу новорічну ніч будемо гуляти!

Всі бажання здійснює

Новорічне диво,

Морозець малює

На вікні картини.

Стрілки поспішають –

Старий рік минає.

Свято завітало –

Двері відчиняй!

Приспів.

Найлегше вивчити слова за допомогою караоке:

Якщо ви знаєте і текст, і мелодію напам'ять – вам потрібна тільки музика, тобто – мінусовка. Відзначимо, що "Новий рік" можна виконувати як на сцені, так і в колі друзів.

Мінус пісні Катя Бойко – Новий рік:

З Новим роком вас, веселих свят!

Більше музики: Новорічні пісні: зарубіжні композиції до Нового року