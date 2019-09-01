Katy Perry – Small Talk: дивіться яскравий кліп співачки, знятий українкою

Популярна співачка Katy Perry випустила новий кліп на пісню "Small Talk". У яскравому відео вона постала в несподіваному для прихильників образі, перенісши нас у 20 століття.

Відразу ж зауважимо, що над новим відео Katy Perry "Small Talk" працювала українська режисерка Таня Муіньо.

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У кліпі знялися найкращі собаки-знаменитості, як цього хотіла сама Кеті. Співачка дресирує пухнастих улюбленців і готує їх до конкурсу, а також тішить своєю красою.

Katy Perry – Small Talk, дивіться новий відеокліп співачки:

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