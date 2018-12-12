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Катерина Кухар здивувала пікантним фото

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Катерина позувала в чорному піджаку - фото 1
Катерина позувала в чорному піджаку / viva.ua

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар поділилася з шанувальниками новим гарячим фото.

На сторінці в Instagram Катерина Кухар запостила чорно-білий знімок, на якому вона зображена, сидячи на столі.

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Катерина позувала в чорному піджаку, який оголив стрункі ніжки зірки балету. Фотографію Кухар супроводила рядками з пісні колеги по "Танцях з зірками" Дмитра Монатіка. "Глибоко в твоїх очах ... Я бачу небезпеку і це прекрасно, інакше було б нудно, починай муч мене. Дмитро Монатік, коли пісня збігається з твоїм настроєм ... Діма, дорогий, втім як завжди, the best", – підписала Кухар фото.

"Красива", "Прекрасна і граціозна", "Як завжди на висоті", "Ах, ці ноги", "Ніжність", "Сексі-Пексі", "Неймовірна, немов з іншого світу", – пишуть користувачі в коментарях під постом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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