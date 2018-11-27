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Катерина Кухар вийшла у світ в напівпрозорому платті

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У цьому шикарному вбранні Джей Ло блищала у 2017 році - фото 1
У цьому шикарному вбранні Джей Ло блищала у 2017 році / instagram

Балерина Катерина Кухар одягла чорну відверту сукню.

25 листопада відбувся грандіозний фінал Танців з зірками. Глядачі і судді визначили переможців сезону, якими стали пара Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової.

І ще: Катерина Кухар повторила образ Меган Маркл: фотофакт

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар вибрала для ефіру розкішне вбрання зі шлейфом. Вимоглива суддя повторила образ американської співачки і актриси Дженніфер Лопес. Кухар одягла чорну відверту сукню до підлоги з напівпрозорою вставкою на грудях, розшитою блискучими каменями, з колекції Reem Acra. У цьому шикарному вбранні Джей Ло блищала на премії People's Choice Awards в січні 2017 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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